أحمد السقا في فرنسا لإجراء فحوصات طبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب الفنان المصري أحمد السقا، بتمزق في أربطة الركبة، وتم نقله إلى مستشفى شهير في منطقة المهندسين وسط القاهرة، لكنه غادر إلى فرنسا، الثلاثاء، لاستكمال الفحوصات.

بالصور.. أحمد السقا يحتفل ببدء تصوير مسلسله الرمضاني "ولد الغلابة"



وكانت أنباء ترددت عن إصابة السقا خلال تصويره مشهد أكشن ضمن أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل ”ولد الغلابة“، الذي يُعرض في رمضان الجاري عبر فضائية ”Mbc مصر“.

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لكن مصدر داخل الشركة المنتجة لمسلسل "ولد الغلابة" نفى ذلك، وكشف لـ"العين الإخبارية"، أن "السقا أصيب بتمزق في أربطة الركبة أثناء مباراة كرة قدم جمعته بعدد من أصدقائه، عندما اصطدم بأحدهم أثناء اللعب، وبعد شعوره بألم شديد ذهب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، ثم غادر إلى فرنسا، الثلاثاء، لاستكمال الفحوصات".

وتوقع المصدر عودة الفنان إلى بيروت وليس القاهرة، إذ يجري تكريمه في العاصمة اللبنانية، نافيا وضع السقا شركة إنتاج "ولد الغلابة" في مأزق بسبب تصوير المشاهد، مؤكدا أنه صور مشاهده بالكامل قبل انطلاق ماراثون رمضان الدرامى بيوم واحد.



"ولد الغلابة" يحظى بنسبة مشاهدة عالية في العالم العربي، بطولة أحمد السقا، مي عمر، كريم عفيفي، وإنجي المقدم، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.