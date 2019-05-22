فن ومشاهير

انتهاء تصوير أول فيلم كوميدي مصري سعودي إماراتي لبناني

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

هشام لاشين

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نجوم فيلم "بعد الخميس"

انتهى المخرج السعودي حيدر سمير الناصر من تصوير فيلم "بعد الخميس"، أول فيلم كوميدي مصري سعودي إماراتي لبناني، ومن المقرر الانتقال إلى العمليات الفنية والمونتاج ليكون جاهزاً للعرض قريباً. 

وتدور فكرة الفيلم، الذي يشارك فيه فنانون من 4 جنسيات عربية، من إنتاج شركة "العنود" للإنتاج الفني، عن شقيقين شابين يعيشان حالة من الرفاهية في كنف والدهما الثري، وبعد وفاته يترك ثروته لولديه اللذين لا يحسنان التصرف بها، لتصبح سببا في نزاعاتهما.

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وعبر الممثل المصري طلعت زكريا، الذي يقدم شخصية محاسب يملك شركة ينصب من خلالها على الناس، عن فخره بالمشاركة في فيلم يحمل تنوعا في الجنسيات العربية المشاركة فيه، مضيفا: "لا أخفي سعادتي كون الفيلم متعلق بالسينما التي انفتحت مؤخرا، وباتت لها خطوات تريد تحقيقها لتكون حاضرة بين جمهورها". 

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وقال الفنان الإماراتي علي التميمي: "شخصيتي هي شيخ القبيلة والد عنود، وأستقبل سلطان وناصر بعد هروبهما فأعلمهما العادات والتقاليد البدوية وأدربهما على حياة الصحراء والرعي وسوى ذلك".

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بينما قالت الفنانة اللبنانية داليدا خليل إنها فخورة جدا بوجودها بين شخصيات لها باع طويل في الدراما الإماراتية والسعودية والمصرية، لافتة إلى أنها تقدم دور "سارة البنت اللبنانية الفاشينيستا"، معتبرة أنه دور مفصلي في حياة البطل.

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وتحدث الفنان السعودي عبد الله الجميري عن دوره قائلا: "إنه يجسد شخصية "ناصر" الشاب الذي عاش تحت إدارة أبيه حياة ثراء ورفاهية؛ لتنقلب حياته بوفاة والده وتتحول إلى شيء من الكآبة والعذاب".

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ووصف الممثل محمد الهاشم تجربته بالمميزة والفريدة من نوعها، معتبرا أن فيلم "بعد الخميس" عمل كوميدي اجتماعي مختلف وغير تقليدي، ويقدم رسائل جميلة وهادفة في الوقت نفسه.

وأضاف أن دوره لشاب اسمه "سلطان"، وهو شخص غير مبالٍ، لكن حياته تنقلب رأسا على عقب، ويتحول من إنسان مستهتر إلى جاد، بعد تعرضه لأزمة مالية.

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وبحسب تأكيدات المنتج يعرض الفيلم في دور السينما السعودية والمصرية والإماراتية في التوقيت ذاته.

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