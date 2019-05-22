ليلى علوي: هكذا واجهت انتقادات وزني.. والخوف منعني من قيادة السيارة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية ليلى علوي، إنها تحدت نفسها في فترة من فترات حياتها، حيث تعرض وزنها لزيادة ملفتة للنظر، موضحًة أنها تعرضت لانتقادات كبيرة من الجميع، وهذا كان يزعجها بشدة.

وأوضحت في مقابلة تلفزيونية أنه لا يعرض عليها أعمال فنية بسبب جسمها سواء رفيعة أم سمينة ولكن بسبب موهبتها.

وتابعت ليلى: "عاندت نفسي، واخترت جميع الأدوار التي تليق على شكلي في ذلك التوقيت"، مشيرًة إلى أنها كانت فترة غنية بالأعمال الفنية والجوائز.

وأكدت أنها بعد تحقيق رغبتها ونجاحها في التحدي، قامت بإنقاص وزنها، وخسرت 16 كغم في 8 أشهر، ووجهت النصيحة لمن يريدون خسارة وزنهم بأن يعتمدوا على خسارة الوزن بطريقة هادئة كي تكون النتيجة جيدة.

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وكشفت عن واقعة أخرى، تحدت نفسها فيها، حين تعرضت لحادث سير بسقوط سيارتها من فوق جبل طوله 30 مترًا ومعها عائلتها، وبعدها تخوفت بشدة من القيادة، ومنعت نفسها عنها.

وأكدت أنها بعد مرور شهر من عدم استطاعتها النوم بشكل جيد والخوف من القيادة، أخذت سيارتها وقامت بالقيادة في أماكن عالية حتى تخلصت من عقدة الخوف التي انتابتها.

في سياق متصل، قامت خبيرة التجميل سارة السبيعي، باعتماد مكياج للفنانة المصرية بحسب ما يناسب بشرتها ورسمة العيون والحواجب.