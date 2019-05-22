جادا سميث بإطلالة ألف ليلة وليلة دعمًا لزوجها.. ما المُناسبة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اجتمع أفراد آل سميث ليلة أمس الثّلاثاء دعمًا لوالدهم ويل سميث، أحد أبطال فيلم ديزني الأيقوني "علاء الدّين"، وذلك في حدث إطلاق العرض الأوّلي للفيلم على مسرح El Capitan الواقع في لوس أنجلوس.

غَمر ويل، الذي يلعب دور الجنّي الأزرق في الفيلم، زوجته "جادا بينكت سميث" على السّجادة البنفسجية، فوقفا أمام عدسات البابارتزي وكأنهما يخضعان لجلسة تصويرٍ رومانسية، خصوصًا بديكورات الفيلم حولهما، والتي أكملتها إطلالاتهما غير المألوفة التي لبسها في الحدث.

بدت جادا وكأنها أميرة عربية خرجت من حكايات ألف ليلة وليلة بلباسها الكُحلي الذي تألّف من كروب توب مُرصّع، نسقت معه بنطالًا واسعًا فضفاضًا، وانتعلت في قدميها صندلًا فضّيًا مكشوفًا، بينما اعتمدت تسريحة الباز وأحمر شفاهٍ صارخ.

لم تقلّ إطلالة ويل سميث غرابةً عن إطلالة زوجته، فارتدى بطل الفيلم بدلة سوداء مُزيّنة بأنماط أشكالٍ هندسية فضية، نسّق معها توبًّا أسود.

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حضر أولاد ويل سميث الثّلاثة حفل إطلاق الفيلم، وخطفت ابنته "ويلو" الأنظار بستايلها الجريء والغريب؛ إذ ارتدت فُستان التاكسيدو من الأمام، والباكلس مع الذّيل من الخلف، ولفتت المزيد من الأنظار إليها باعتماد أحمر شفاهٍ برتقالي اللون، واختيارها تسريحة جدائل الأفرو المرفوعة بذيل الحصان العلوية.

اتّفق ابنا ويل الآخران، وهُما جايدن وتراي، على ارتداء البدلات، لكن أضاف كُلّ واحدٍ منهما لمسته الخاصة، فصبغ جايدن شعره بالوردي وارتدى عقد السلسلة المُطابق للون شعره، أمّا تراي، وهو ابن ويل من زواجه الأول من "شيري سامبينو"، فقد بدا شابًا طبيعيًّا ببدلة سوداء بالكامل انتعل معها حذاءً رياضيًّا أسود اللون أيضًا.