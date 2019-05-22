"علاقة سريّة" تجمع ميغان ماركل بنجم مشهور خدعها وتهرّب منها

مرّت ميغان ماركل مرت بالكثير من العلاقات العاطفية التي لم تكتمل وخاضت تجربة زواج فاشلة من المنتج الشهير تريفور إنغلسون، قبل زواجها بالأمير هاري العام الماضي. ومؤخراً ظهرت إلى الواجهة علاقة عاطفية سرية عاشتها دوقة ساسكيس مع نجم مشهور قبل أشهر من لقائها بالأمير هاري.

وأفادت صحيفة "ذا صن" أن علاقة سرية جمعت ماركل بنجم "إكس فاكتور" مات كاردل عام 2015 عبر الإنترنت لكنها لم تستمر لفترة طويلة.

وأشار مصدر للصحيفة بأن تفاصيل الحكاية بدأت عندما قام مات بمتابعة ميغان عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما رآها تمثل في مسلسل الدراما القانونية "سوتس"، لكنه شعر بالذهول عندما تابعته ميغان على الفور وأرسلت له رسالة نصية تخبره أنها من أشد المعجبات به وبأغنياته، وأضاف أنهما تحدثا لفترة عبر الإنترنت.

وأضاف مصدر آخر أن المغني الشاب شعر بالإطراء عندما طلبت منه ميغان أن يلتقيا، لكنه في ذلك الوقت كان قد ارتبط رسمياً بصديقته التي كانت السبب في علاجه من إدمانه على الكحول والمخدرات، وشعر أنه من غير المناسب أن يواصل علاقته مع ميغان وبعدها بدأ يتهرب منها ويتجاهل رسائلها.

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