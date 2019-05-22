الكشف عن برومو فيلم "حملة فرعون" لعمرو سعد وروبي

طرحت شركة السبكي للإنتاج الفني، التريلر الرسمي لفيلم "حملة فرعون" المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، وضم البرومو عددا كبير من مشاهد الأكشن والحرب، كما ضم عددا كبيرا من النجوم منهم عمرو سعد، وروبي، ومحمد لطفي، ومايك تايسون.

"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، ومحمود عبد المغنى، وروبي، ومحمد لطفي، ورامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" في مسلسل Game of Thrones، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج محمد السبكي.

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