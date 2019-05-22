هيثم شاكر يكشف عن طرح ألبومه الجديد عقب عيد الفطر

كشف الفنان هيثم شاكر، عن موقف طريف في حياته، مؤكدا أنه فشل فى تعلم قيادة السيارات من والده وهو صغير، ولكن عندما احتاج قيادة سيارته للسفر من الساحل إلى القاهرة تعلّمها فى 10 دقائق فقط عام 2000.

وأضاف هيثم شاكر خلال حلوله ضيفا على برنامج “التوصيلة عالنجم”، مع تامر بشير على “نجوم إف إم”، “أنه مازال يزور منطقته القديمة، الهرم، وأنه كان يحب مظاهر رمضان زمان عندما كان أطفال المنطقة يتنافسون على زينة الشارع ومين أفضل شارع بالمنطقة”، وأوضح: أنه كان يتمنى أن يصبح لاعب كرة قدم زمان ولكنه اكتشف أن صوته جيد منذ صغره حيث كان ينشد بالمدرسة وفى العائلة حتى وجد ستوديو غنا بجانب منزله وتعاقدوا معه حتى صدرت له أول أغنية ونجحت بشكل كبير "أحلف بالله"، كما كشف أنه ينتظر طرح ألبومه الجديد بعد عيد الفطر المبارك وسيكون مفاجأة لمحبيه ومتابعيه.

وعن أكثر موقف محرج تعرّض له بسبب السيارة قال شاكر : كان يوم وقفة عيد وتعطلت السيارة بشارع جامعة الدول فى المهندسين وانتظر لمدة ساعتين حتى وصل أحد أصدقائه، وظل يلتقط الصور مع معجبيه حتى أصلح السيارة.

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