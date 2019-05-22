أحمد فهمي "غاضب" وهنا الزاهد تحتفل بهدية خاصة من "مُعجَب"

تلقت الفنانة هنا الزاهد هدية مميزة وخاصة من أحد المصممين للتعبير عن حبه الكبير لها من جهة وللترويج لعمله الابداعي من جهة ثانية.

وبالفعل استعرضت الزاهد الهدية عبر خاصية الستوريز على تطبيق إنستغرام وهي عبارة عن جاكيت من الجينز مطبوع عليها صورة النجمة المصرية مع خطيبها أحمد فهمي الذي بدا فيها غاضبًا، الامر الذي اشعل جدلاً.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الهدية التي نالت اعجاب الزاهد وسارعت لارتدائها وعرضها والترويج لصاحب الفكرة، الا ان صورة فهمي فتحت الباب امام التعليقات الطريفة التي ارجعت اختيار الصورة الى تعصيبه وغضبه الدائمين بسبب غيرته على خطيبته.

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ولفتت بعض التعليقات الى ان فهمي حتى بالصورة يغار من الهدية التي تلقتها الزاهد، وكل ذلك بطريقة عفوية وطريفة وتحمل الكثير من الحب للنجمين الذين يحققا نجاحاً كبيراً من خلال السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل "الواد سيد الشحات".

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الزاهد سعيدة بـ"الواد سيد الشحات"