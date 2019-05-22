الكويتية حليمة بولند توزّع "مجوهرات" في حفل "قرقيعان" ابنتيها

أكدت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، أنها قامت بشراء مجوهرات من علامة "كارتيير" لتوزيعها على الأطفال في حفل "قرقيعان" الخاص بابنتيها ماريا وكاميليا، مما أثار دهشة متابعيها الذين اعتبروا أن هذه الهدايا الفاخرة مبالغ فيها للغاية ولا تناسب طبيعة هذا الحفل بتاتاً.
وصدمت بولند متابعيها أكثر عندما ذكرت أنها لن تكتف بتوزيع أساور كارتييه على الأطفال بل إنها قامت بشراء مجوهرات لأمهاتهم أيضاً. وكانت قد نشرت على "سناب شات" فيديو يتضمن تفاصيل تجهيزاتها.
وبالطبع نجحت حليمة في خلق حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبر بعضهم أنّ بولند تتعمّد إثارة الجدل للفت الأنظار نحوها في أي مناسبة.
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