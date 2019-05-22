هاشتاغ مسلسل "علامة استفهام" يستحوذ على اهتمامات نشطاء "تويتر"

تصدر مسلسل "علامة استفهام" قائمة التريند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما نال استحسان الجمهور منذ بداية عرضه في موسم دراما رمضان الجاري.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة، cbc، ON E، Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.

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