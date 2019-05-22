أمير كرارة يُنقذ أكرم صفوان من محاولة اغتيال في أحداث الحلقة 16 من "كلبش 3"

شهدت أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، إنقاذ سليم الأنصاري لـ أكرم صفوان من محاولة اغتياله، الأمر الذي يجعل أكرم يستعين بصدام بدلا من حارسه الخاص جيمي بعد وفاته في الحادث، كما يحاول أن يصفي خلافاته مع سليم، لكن الأخير يكتشف محاولة التجسس عليه من داخل الشركة.

يتوجه اللواء جلال بنفسه لفيلا أكرم لسؤاله عن الشخص الذي يتهمه بمحاولة قتله، ويدور حوار شيق بينهما مليئًا بالغموض وإلقاء الاتهامات، كما يتهم أكرم الحكومة بأنها تسعى وراء قتله، ويحذر جلال أكرم من توجيه اتهامه للحكومة، خاصة أنها تحركت سريعًا لحمايته في مكان الحادث فضلاً عن أن "سليم" أحد رجال الحكومة السابقين يقوم بتأمينه، فبعد موت جيمي ابن عم أكرم، يقع في حيرة وقلق، خاصة أنه كان ذراعه اليمين في كل العمليات، ويقوم بنقل معلومات شركة سليم وما يدور داخلها، ويقوم بالبحث عن قاتله فضلا عن إيجاد آخر بديل له يثق فيه، ويبحث اللواء جلال مع الضابط نصر رئيس وحدة المخابرات عن منفذي عملية اغتيال أكرم، وهناك غموض يدور حول القاتلين خاصة أنهم تابعين لتنظيم إرهابي يستخدمهم صفوان في عمليات غير مشروعة.

زيقرر أكرم الاستعانة بشخص بديل لـ"جيمي"، ويبلغ أنه وقع اختياره على صدام، والذي يعمل في الأساس كـ"قناص" في الشركة، ويبدأ عمله مع صدام ويحذره أنه في حالة كشف أسراره سوف يسلمه ويتخلص منه ويسلم فيديوهات القتل المتورط بها للحكومة، وأثناء مقابلة سليم مع حسام وحديثهم حول الأماكن الجديدة السرية التي من المفترض الاجتماع بها خلال الفترة القادمة، يسمع "سليم" صوت غريب في الشركة ويكتشف أنها جومانة تقوم بالتجسس عليه، لتنتهي الحلقة على ذلك.

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