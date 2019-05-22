فيديو وصور..تايلور سويفت تذهل متابعي The Voice بدويتو ME مع بريندون أورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذهلت النجمة العالمية تايلورسويفت متابعي الحلقة النهائية من برنامج " The Voice " بموسمه الـ 16 و ذلك بتقديمها استعراض غنائي مميز بأغنيتها " ME " وشاركها الغناء بريندون أوري . وقبل صعود تايلور سويفت البالغة من العمر 29 عام علي المسرح كشفت عبر الـ" Stories " بصفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " أنها أنا وبريندون على وشك أن نغني معا في ختام الموسم الحالي من برنامج " The Voice " نحن لا نحاول الضغط عليك لكي تتابع البرنامج لكن عليك أن تتابعه .





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