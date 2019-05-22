شكرا لقرائتكم خبر عن الواد سيد الشحات الحلقة 16.. شاهد النسخة الكوميدية من فيلم "ابراهيم الأبيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جاءت الحلقة الـ 16 من مسلسل الواد سيد الشحات" الذى يتم عرضه على قناة DMC، والتى حل فيها الفنان بيومى فؤاد كضيف شرف وظهر بشخصيته الحقيقية، فيها مليئة بالمواقف الكوميديه، بعدما قرر الثلاثى سيد وفخر وريتاج خطفه وطلب فدية 6 مليون دولار ولكنهم فشلوا فى ذلك.

أخبرهم بيومى فؤاد أن لديه مرض يأتيه فى حالة عدم تصويره أى عمل جديد يسمى بالمرض البيومى، وهو عبارة عن أنه كلما يشاهد أى عمل فى التليفزيون يقوم بتقمصه مباشرة ولذلك نصحه الدكتور بعدم الاعتذار عن أى عمل والتواجد طول الوقت فى التصوير، ليمنع الثلاثى عنه أفلام العنف والرعب.

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وبمجرد مشاهدة بيومى فؤاد للتليفزيون قرر تقمص شخصية "ابراهيم الأبيض" فى الفيلم الذى يحمل نفس الاسم للنجم أحمد السقا وجسد أحمد فهمى شخصية عشرى فيما ظهرت هنا الزاهد فى دور حورية وأخيراً محمد عبد الرحمن تقمص دور "عبد الملك زرزور وقدموا هذه الشخصيات بشكل كوميدى للغاية.

مسلسل "الواد سيد الشحات" يعرض الساعة 6.30 مساء على DMC، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف في الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.