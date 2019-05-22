بجوار الأهرامات.. وائل كفوري في القاهرة "مبسوط بوجودي هنا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أمام الأهرامات، شارك الفنان اللبناني وائل كفوري جمهوره بصورة جديدة له، نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع السوشيال ميديا الشهير انستجرام.
وظهركفوري في الصورة التي نشرها عبر حسابه منذ قليل وهو يرتدى تيشرت أسود اللون، وفى الخلفية يظهر أهرامات الجيزة، ورجح الكثيرين تواجده في فندق مينا هاوس الشهير في منطقة الرماية.
وأطلق كفوري أحدث أغانيه المنفردة "ولاد الحرام"، فى مارس الماضي، عبر فيديو كليب ليريكال، جاءت كلماته كالأتى "في شي إسمو عِشرِة حلوة وسنين وإيّام ما بيهونو بعمرُن إلّا عا ولاد الحرام".
وجسد كفورى خلال الأغنية مبادئ الخيانة و"قلة الأصل" وانعدام الوفاء مع استعانته بـ"كلب" حرفيًا فى بوستر الأغنية فى دلالة مباشرة لمعانى الإخلاص، عبر تغنيه بكلمات منير بوعساف، مع تعاونه مع الموزع الموسيقى ملحم أبو شديد، وميكس جوزيف كرم.
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