شكرا لقرائتكم خبر عن جورج مارتن يعلق على نهاية Game of Thrones ويتحدث عن مشاريعه المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الكاتب الأمريكى جورج مارتن، مؤلف السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" المقتبس عنها المسلسل الفانتازى الشهير Game of Thrones بالذكرى الأولى لظهور المسلسل، كما كشف عن تفاصيل تتعلق برواية The Winds of Winter رياح الشتاء.

وقال جورج مارتن، إن مسلسل Game of Thrones كان بمثابة رحلة ممتعة وانتهت، مؤكدا أنه فى نهاية المطاف سوف ينتهى من كتابة رواية "رياح الشتاء"، والتى طال انتظارها، إلا أنه لم يحدد موعد صدور الرواية حتى الآن .



بران ستارك أصبح ملكا

وتحدث جورج عن مشاريعه المقبلة، والمسلسلات الثلاثة التى قيل أنها لا تستند إلى أى عمل روائى من أعماله، لافتا إلى أنه يدرك حجم استياء جمهور مسلسل Game of Thrones خاصة بعدما أصبح بران ستارك ملكا، وتم نفى جون سنو مرة ثانية إلى Night’s Watch بعدما قتل Daenerys.



جورج مارتن وفى الخلفية رواية أغنية الجليد والنار

ووصف جورج مارتن، السؤال الأكثر طرحا عليه، بشأن نهاية المسلسل، وما إذا كانت هذه النهاية هى نفسها نهاية الرواية، بأنه "سؤال سخيف".

مشهد قتل جون سنو لدانى



نفى جون سنو

وقال جورج مارتن بأنه يتوقع أن يصل عدد صفحات روايته القادمتين 3000 صفحة، مضيفا: "وإذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الصفحات والفصول والمشاهد فسأضيفها".

يشار إلى أنه قبل نهايةgame of thrones season 8 تم البدء فى تصوير المسلسل المشتق من السلسلة الملحمية، والتى من المقرر أن تحمل عنوان Blood Moon والذى تدور أحداثه قبل 5000 عام من المسلسل الفانتازى التى اجتذب شهرة عالمية واسعة على مدار 8 مواسم.

وفى مسلسل Blood Moon يتعرف جمهور مسلسل Game of Thrones على أطفال الغابة وأسرار قارة ويستروس المخيفة، وبالإضافة إلى قصة الوايت ووكرز الأصلية، وسوف تكون حلقات هذا المسلسل تحت إشراف الكاتب الأمريكى الشهير جورج مارتن.

وفى هذا السياق، فإن شبكة HBO لم تعلن عن الموعد المحدد لعرض مسلسل Blood Moon إلا أن بعض التقارير ذكرت أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الموعد هذا العام، وفى نفس السياق، أشار جورج مارتن إلى أن هذا المسلسل قد يكون مبنيا على رواية النار والثلج Fire & Blood، وفيه سنتعرف على جميع ملوك Targaryen إلى جانب زوجاتهم، والحروب، والأشقاء، والأطفال، والأصدقاء، وخصومهم، والقوانين، وغير ذلك من الأمور الأخرى.