شكرا لقرائتكم خبر عن "كلاسيكيات كان"..اليوم عرض Seven Beauties بحضور لينا ورتمولر..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم فيلم " Seven Beauties " وذلك بفئة " كلاسيكيات كان " ، بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 والتي تستمر حتي 25 مايو الجاري، وعرض الفيلم في قاعة " Buñuel " في الثامنة مساء، وذلك بحضور مخرجة ومؤلفه العمل لينا ورتمولر .

فيلم " Seven Beauties " عرض لأول مرة عام 1975، و شارك في بطولته جيانكارلو جيانيني و فرناندو راي و الينا فيور و اينزو فيتال، وغيرهم .