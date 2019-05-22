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شكرا لقرائتكم خبر عن "كلاسيكيات كان"..اليوم عرض Seven Beauties بحضور لينا ورتمولر..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم فيلم " Seven Beauties " وذلك بفئة " كلاسيكيات كان " ، بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 والتي تستمر حتي 25 مايو الجاري، وعرض الفيلم في قاعة " Buñuel " في الثامنة مساء، وذلك بحضور مخرجة ومؤلفه العمل لينا ورتمولر .
فيلم " Seven Beauties " عرض لأول مرة عام 1975، و شارك في بطولته جيانكارلو جيانيني و فرناندو راي و الينا فيور و اينزو فيتال، وغيرهم .
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