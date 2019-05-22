شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد: استعنت بخبرات أحمد فهمى الكوميدية في "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها حول مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذي تدور قصته في حلقات "منفصلة متصلة"، وتشارك فى بطولته مع النجم أحمد فهمى.

وقالت الزاهد - في تصريحات صحفية اليوم إنها استقبلت الكثير من الإشادات على المسلسل سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الرسائل التي تصلها، مضيفة أنها تحب الأدوار التراجيدية والرومانسية أيضاً، ولكنها في "الواد سيد الشحات" أحبت التغيير، مشيرة إلى أنها استعانت في المسلسل بخبرات أحمد فهمي، خاصة وأنه قدم العديد من الأعمال الكوميدية التي حققت نجاحا كبيرا من قبل.

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وتدور أحداث المسلسل حول شاب مكافح يعمل كمندوب مبيعات، وهو أحمد فهمي الذي يجسد دور "سيد"، ويتزوج من فتاة غنية وهي هنا الزاهد وتظهر بشخصية "ريتاج"، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ مالي كبير، لتبدأ رحلته في استرداد هذا المبلغ بمساعدة زوجته وأخيه، ليدخل في مواقف مختلفة.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات مثل "أوس أوس" وبيومي فؤاد، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عز، وكريم يوسف، وإبرهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.