شكرا لقرائتكم خبر عن "كله بسبب عمليات التجميل" كاردي بي تضطر لإلغاء حفلاتها..اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تشارك نجمة الراب الشهيرة كاردي بي بأي من الحفلات الغنائية التي كانت متبقية بجدول أعمالها لشهرمايو، وهوالخبرالذي صدم قطاع كبيرمن محبيها و معجبيها .

وكشف موقع "جاست جيرد "عن السبب الحقيقي وراء ذلك وهو أن كاردي بي البالغة من العمر26 عام تحتاج لبعض الوقت لكي تتعافي بشكل صحيح من إجراء عملية جراحية تجميلية جديدة، وذلك بأوامرمن الطبيب حتي لا تتعرض صحتها لخطر. وأشارالموقع ان كاردي بي تشعر بحالة من خيبة الأمل كونها لاتحب أن تخذل جمهورها .



كاردي بي