شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق watch it يزيل العقبات أمام المشاهدين..مسلسلات بدون إعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يصعب على المشاهد تنظيم مواعيد مشاهدته للمسلسلات التي يتابعها عبر التلفزيون في شهر رمضان، بالإضافة إلى الوقت الكبير الذي يستغرق عرض الحلقات بعد إضافة الإعلانات إليها، وهو ما نجح في تغيره تطبيق watch it الذي يضم مسلسلات رمضان بدون إعلانات أو فواصل على الهاتف المحمول.

ويسهل تطبيق Watch it العديد من العقبات التي تقف أمام المشاهد لمتابعه مسلسلاته الرمضانية، ويوفر كل الأعمال الدرامية العربية للمشتركين بأسعارزهيدة للغاية مع فترة مجانية حتى آخر شهر مايو، والأهم أن الأعمال الدرامية التي يوفرها التطبيق تكون بدون أي إعلانات لعدم قطع اندماج المشاهد عن العمل الفنى.

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وكانت منصة "Watch it" المسئولة عن إصدار التطبيق قد أعلنت عن استقبال آلاف الطلبات للتسجيل والاشتراك وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات الأبليكشن وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب الأبليكشن مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتى.

وللتسجيل فى منصة "Watch it" للمحتوى الإعلامى الرقمى، من خلال الموقع الإلكترونى WWW.watchit.com