شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة انكسار محمد رمضان بعد زواج حبيبته فى "زالزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان والذى يتم عرضه على قناة DMC بشكل حصرى، العديد من الأحداث الهامة ولعل أبرزها زواج حبيبته أمل الذى تجسد دورها هنادى مهنى من دكتورها فى الجامعة عبد الحليم والذى يجسده محمود حجازى وهو ابن المحامى الخاص بولدها.

وتشاء الأقدار أن يقام حفل الزفاف الفندق الذى بدأ زلزال بالعمل فيه ورغم طلب صديقة "أسامة" – يوسف عثمان – عدم الذهاب فى هذا اليوم الا أنه تواجد فى الحفل بل وقدم الشربات للعروسين بنفسه ولكنه لم يترك الفرصة فى مواجهة جديدة أمام "خليل السواح" – ماجد المصرى - ويقول فى الميكرفون أمام الجميع موجها كلامه لخليل أنه كان لديه قلب ولم يعد يريده ولكن أرضه الـ 300 متر حقه لن يتركه نهائياً.

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مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.