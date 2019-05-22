شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر مازال يتعرض للمشاكل فى أحداث الحلقة 16 من " طلقة حظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل " طلقة حظ"، بمفاجأة لإنقاذ عباس " محمد أنور" صديق عبد الصبور "مصطفى خاطر " من الموت بعد إطلاق الرصاص عليه، وتصديق عبد الصبور أنه قتل، كما يخرج منصور" أحمد ماهر" من المصحة النفسية التى يعالج فيها".

وخلال الأحداث تطلب "نرمين" الفنانة إيمي سالم، من "عبد الصبور" مصطفي خاطر، بأن يسلم نفسه للشرطة بعدما أمرت "طاهر" بالتوجه إلي الضابط "محمد" الفنان محمد جمعة وتقديم أدلة ضد أخته "ليلي" زوجة القتيل شريف، كما يقدم "فلاشة" تثبت عدم ارتداء عبد الصبور حزام ناسف، ويسلم "عبد الصبور" نفسه، في الوقت الذي تصل فيه أخبرية لضابط "محمد" أنه تم حرق مصنع "طاهر" بسبب ماس كهربائى.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وONDMCو وCBC.