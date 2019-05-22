بالصور..هنيدي ومنى وحماقي في عيد ميلاد زوجة أيمن بهجت قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

احتفل الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر بعيد ميلاد زوجته، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

ونشر أيمن بهجت قمر صور من الاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب عليها قائلًا: "بشكر بجد كل حبايبنا وأصحابنا واخواتنا اللي جم النهاردة ورمضان كريم علينا كلنا، وكل سنه وحرمنا المصون بخير وصحة وسلامة".

وظهر في الصور عدد من نجوم الفن من بينهم محمد هنيدي ومحمد حماقي وزوجته، والفنانة منى زكي، ومحمد محي وكابتن أمير عبد الحميد، والمخرج رامي إمام والشاعر حسن عطية والملحن محمود طلعت والمؤلف عمرو محمود ياسين، وعدد كبير من الأصدقاء المقربين.

يُذكر أن أخر أعمال أيمن بهجت قمر، سيناريو فيلم "البدلة" بطولة الفنان تامر حسني، الفنانة أمينة خليل، والفنان أكرم حسني، والذي حقق نسبة إيرادات مرتفعة، تجاوزت 67 مليون جنيه.