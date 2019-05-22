سلاف وفهمي ومحمد نجم .. نجوم دخلوا المستشفى والأخير حالته خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض عدد من نجوم الفن لأزمات صحية استدعت نقلهم إلى المستشفى، خلال الأيام القليلة الماضية، كما رقد معظمهم داخل غرفة العناية المركزة.

ومن أبرز الفنانين الذين تعرضوا لأزمات صحية:

محمد نجم

يرقد الفنان محمد نجم، داخل غرفة العناية المركزة، بأحد المستشفيات بالدقي، بعد تعرضه لجلطة دماغية في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، وأكد عدد من الفنانين أعضاء نقابة المهن التمثيلية لمصراوي، أن الحالة الصحية لنجم متدهورة، ولن تتمكن أسرته من نقله لتلقي العلاج بالخارج، نظرا لخطورة حالته الصحية.

مصطفى حشيش

الفنان مصطفى حشيش، حجز في غرفة العناية المركزة منذ أيام، بسبب مياه على الرئة، وفور شفائه غادر المستشفى، إلا إنه دخل المستشفى مرة أخرى، بسبب ضعف عضلة القلب، وسيغادر المستشفى خلال الأيام القادمة، بعد التأكد من استقرار حالته الصحية.

سهير البابلي

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الفنانة الكبيرة سهير البابلي، أثارت قلق جمهورها، بعد نشر صورها داخل أحد المستشفيات، وغادرت المستشفى خلال الساعات الماضية، بعد استقرار حالتها الصحية، عقب تعرضها لوعكة صحية.

أحمد فهمي

نُقل الفنان أحمد فهمي، منذ أيام للمستشفى، بسبب الإرهاق الشديد بعد تعرضه لانخفاض ضغط الدم، أثناء تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات"، وفور تماثله للشفاء، عاود استكمال تصوير مشاهده ضمن أحداث المسلسل.

سلاف فواخرجي

تعرضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، لحادث أثناء تصويرها أحد مشاهد مسلسلها الجديد، وتم نقلها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وكانت قد تعرضت لاصطدام بعد قيامها بتنفيذ أحد المشاهد دون الاستعانة بدوبليرة، وفور تماثلها للشفاء، خرجت من المستشفى.

محمد أبوالوفا

غادر الفنان محمد أبو الوفا، المستشفى منذ أيام، بعد تماثله للشفاء، إثر تعرضه لأزمة صحية بسبب مشاكل في القلب والصدر، استدعت نقله غرفة العناية المركزة الشهر الماضي.