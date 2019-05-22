بالصور.. لاميتا فرنجية على البحر في أحدث صورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت "لاميتا" في الصور بإطلالة مميزة مرتدية فستانًا صيفيًا منقوشًا بالورود وهي تجلس على البحر، وترتدي نظارة شمس، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

آخر الأعمال التي قدمتها لاميتا في مصر، فيلم "بنت من دار السلام"، عام 2014، وشاركها البطولة عدد من الفنانين من بينهم رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.

