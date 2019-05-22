عادت الفنانة المغربية عزيزة جلال، للغناء لأول مرة، بعد غياب أكثر من 35 عامًا من الغياب، عبر برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة “MBC”.
وتغني عزيزة جلال في أول ظهور لها أغنيتها الشهيرة “مستنياك”، كما تكشف خلال لقائها بالبرنامج عن تفاصيل تذاع لأول مرة عن قصة حياتها.
ونشر “اللقاء من الصفر”، مقطع فيديو لجانب من اللقاء مع عزيزة جلال، تتحدث فيه عن سبب تسميتها بـ”عزيزة”، لافتةً إلى أن جدها هو من اختار اسمها.
والفنانة عزيزة جلال، من مواليد مدينة مكناس عام 1958 واعتزلت الفن عام 1985 وهي في قمة تألقها الفني وحضورها المميز، وتوقفت عن الغناء بعد زواجها برجل أعمال سعودي وتفرغها للحياة العائلية معه في مدينة الطائف.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 35 عامًا.. عزيزة جلال تغني مستنياك وتكشف تفاصيل تذاع لأول مرة -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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