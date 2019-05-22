الإعلامية السعودية ديانا الخميس : انفصلت عن أحمد جمال وعودتي مستحيلة -فيديو

أعلنت الإعلامية السعودية ديانا الخميس، انفصالها عن المطرب أحمد جمال، نجم برنامج “Arab Idol”، بعد خطوبة استمرت لشهور جاء ذلك في تصريحاتها لأحد المصادر: “انفصلت عن أحمد جمال، وعودتي إليه مستحيلة، وهذا قرار نهائي من طرفنا نحن الاثنين، وربنا يوفقه في اللي جاي، نحن انفصلنا نهائيا، وقرار العودة مستحيل من طرفي، وإن شاء الله ربنا يوفقني ويوفقه ويجيب اللي فيه الخير بإذن الله”.

أعلنت بعض الصحف سابقا انفصالهما ولم يؤكد أي منها صحة الخبر ويعتبر تصريح ديانا اليوم أول تصريح رسمي بالإنفصال ولم يعلن حتى الأن الفنان أحمد جمال خبر الإنفصال واكتفى بإلغاء متابعته لها من تويتر ومازال يحتفظ بصور خطبتهما بينما حذف الصور التي تجمعهما بموقع “إنستجرام”.

يُذكر أن أحمد جمال قد أعلن خطبته على الإعلامية ديانا الخميس في 8 يناير الماضي، ونشر صورة تجمعه بخطيبته وعلق عليها: “جمهوري الغالي، حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب، أحمد & ديانا”.