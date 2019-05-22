شاهد..صبا مبارك على مائدة إفطار الملكة رانيا

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة برفقة الملكة رانيا العبد الله ملكة الأردن زوجة الملك الأردني عبد الله الثاني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وجاء اللقاء بينهما بسبب دعوة إفطار من الملكة رانيا وشكرتها قائلة:"شكرا جلالة الملكة على الدعوة الكريمة". يذكر ان صبا مبارك دخلت السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام خارج مصر، من خلال مسلسلها الاردني "عبور" الذي يحكي عن معاناة اللاجئين في مختلف المخيمات، المسلسل من بطولة:سامر اسماعيل، رنا جمول، عبد الرحمن الملا، منصور الفيلي".

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