نشر الفنان وائل كفوري، صورة له من أمام الأهرامات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق كفوري على الصورة قائلاً:"سعيد بأني هنا". يذكر ان وائل كفوري، يستعد لحفل عيد الفطر الذي سيحييه في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن فعاليات ليالي العيد في لبنان، بمشاركة الفنانة نوال الزغبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وائل كفوري عن زيارته للقاهرة: سعيد أني هنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.