إبراهيم الأبيض وهوجان وكابتن ماجد ضيوف شرف في مسلسل الواد سيد الشحات

يشهد المسلسل الكوميدي "الواد سيد الشحات" بطولة الثلاثي"أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن"، إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا من أولى حلقات عرضه في بدايات شهر رمضان الكريم، لما يحمل من قصص كوميدية مختلفة يومياً.

ظهرت الحلقة رقم 16 في 4 أعمال مختلفة بين الكرتون والغنائي والأكشن، حيث بدأت الحلقة بتقمصهم لشخصيات فيلم "إبراهيم الأبيض" حيث قام أحمد فهمي

بدور "عشري"، محمد عبدالرحمن بدور "عبد الملك"، هنا الزاهد بدور "هند صبري"، وبيومي فؤاد ضيف الحلقة بدور "إبراهيم".

وجاءت اللقطة الأخرى في تقمصهم للشخصيات الكرتونية من المسلسل الشهير "كابتن ماجد" الذي ارتبط كثيراً بذاكرتنا الطفولية.

وبعدها جاء تقمصهم لأغنية "توت توت" للفنان الكبير "عبدالمنعم مدبولي"، والفنانة القديرة

"هدى سلطان"، لتتحول الأغنية إلى "شوف شوف بيومي المخطوف"وأتى بعد ذلك مسلسل "هوجان" الذي يعرض حاليًّا في سباق الدراما الرمضاني.

يذكر أن "الواد سيد الشحات" كوميدي ذات حلقات متصلة منفصلة، تحتوي كل حلقتين على قصة مختلفة تدور حول بحث "أحمد فهمي" عن وسيلة للحصول على 6 ملايين دولار لإرجاعها لأحد رئيس العصابات بعد تهديده بقتله إذا لم يأتي بهم، ويحضر في كل حلقة ضيف شرف مختلف ومن أبرزهم أكرم حسني، بيومي فؤاد".

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