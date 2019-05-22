كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنان عربي شهير عن نجاح مسلسله: نسب المشاهدة لا تعنيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الممثل ​باسم مغنية​ عن سعادته بالأصداء الإيجابية التي يحققها دوره في مسلسل "أسود" مؤكدا أن نسب المشاهدة لم تعنه يوما فالعام الماضي تصدّر مسلسله نسبة المشاهدة "كل الحب كل الغرام" وأيضا مسلسل "تانغو" ورغم ذلك لا يتابع نسب المشاهدة لأنها ليست الأساس بل المضمون هو الأهم وكذلك الأمر بالنسة لهذا العام في "أسود".

باسم أكد أنه سيسافر لأيام قليلة إلى اليونان ليعود ويشارك ببعض الإطلالات التلفزيونية وأيضا في سحور وإفطارات.

مسلسل "أسود" من بطولة ورد الخال، باسم مغنية، داليدا خليل، وفاء طربيه، ألكو داوود، إلياس الزايك، من كتابة كلوديا مرشليان، وإخراج سمير حبشي.