كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم أسامة مذيعًا فى مسلسل "حكايتي" أمام ياسمين صبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الفنان الشاب كريم أسامة، فى مسلسل "حكايتى" الذى تخوض به النجمة ياسمين صبرى السباق الرمضانى الحالى، ويجسد كريم من خلاله شخصيته الحقيقة كمذيع.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينَيْها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدته و تسافر من الصعيد إلى هناك، وتنطلق الأحداث في إطار من الرومانسية.

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مسلسل "حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

والجدير بالذكر أن كريم أسامة قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسل "زلزال" و «فى اللا لا لاند »، و«هبة رجل الغراب ج4» و«مأمون وشركاه»، و«أستاذ ورئيس قسم»، و«العراف»، و«لعبة إبليس»، و«طريقى»، و«حوارى بوخاريست» ، و"أفراح إبليس" ج2.