كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد منير ينتظر عرض 'الضاهر' بعد رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الفنان أحمد منير، في أحداث مسلسل 'الضاهر' الذي أنتهي من تصوير مشاهده مؤخرًا، و ينتظر 'منير' المسلسل الذي من المقرر عرضه في أغسطس المقبل.

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مسلسل 'الضاهر' بطولة محمد فؤاد ورغده وحسن يوسف وتامر عبدالمنعم وفريال يوسف وأحمد منير وإنجي شرف وسميرة محسن وسمير صبري وأمير هاني، تأليف تامر عبد المنعم وإخراج ياسر زايد .

يذكر ان الفنان أحمد منير شارك في عده أعمال فنية منها مسلسل 'فيفا اطاطا' و اللمبي' و'تك تك بوم' و'كتكوت' و'اللمبي 8 جيجا'، وفيلم 'شورت وفانلة و كاب' و'المصلحة' و'رشة جريئة'.