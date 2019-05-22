كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. عماد زياده يهدد السقا ومي عمر بالقتل في ولد الغلابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحداث الحلقة السادسة عشر، من مسلسل "ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا، والمذاع عبر قناه Mbc مصر، بطلب "رشوان" عماد زيادة من "فرح" مي عمر معرفة مكان مخزن المخدرات، لتخبره أنها لا تعلم المكان.

وعقب تفكير من عيسى، قرر أن يعرض عليه أن يشاركه في نصف ثمن المخدرات مقابل أن يقوم هو ببيع البضاعه.

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ومع تصاعد الأحداث، يذهب عامر، لصفية "إنجي المقدم" ويحاول أن يراضيها ويطلب منها العودة إليه مجددا ولكنها ترفض.

وتطلب هبه مجدي، من زوجها حسان "مجدي بدر" تطليقها وتهدده لكن يرفض.

"ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.