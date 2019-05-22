إليسا: أنا بخير ولا داعي للقلق

أكدت الفنانة إليسا أنها بخير، نافيةً الشائعات التي تحدّثت عن سفرها إلى الخارج، لإجراء عملية جديدة ليدها، التي أجرت فيها عملية قبل أشهر قليلة، بسبب مضاعفات العلاج الذي خضعت له في رحلتها مع سرطان الثدي.

وكانت شائعات قد تحدثت عن تدهور وضع إليسا، ونقلها إلى مستشفى في بيروت، ثم سفرها للخارج لإجراء عملية، ما أثار حالة من الخوف لدى محبيها، الذي سارعوا للاطمئنان على صحتها.

ولم تتأخر الفنانة، فطمأنت جمهورها إلى أنها بخير وكتبت عبر حسابها الخاص على "تويتر": "أنا بخير، لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للإخبار الخاطئة. بحبكن"

يذكر أن الفنانة بدأت بالتحضير لألبومها الجديد وسجلت عدداً من أغانيه، بعد طرح آخر أغانيها المصورة "كرهني" التي صورتها تحت إدارة المخرجة أنجيي الجمال وهي من ألبومها الأخير" إلى كل اللي بيحبوني".