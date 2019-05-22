ريم الشريف تغني بالخليجي حصرياً مع زفات للمناسبات

وقعت النجمة ريم الشريف عقداً حصرياً مع شركة زفات للمناسبات لإدارة أعمالها في الخليج حيث ستقدم قريباً أغنية باللهجة الخليجية بعنوان "ياريت اليوم" من كلمات محمد الجبوري والحان بسام مهدي.
يذكر أن شركة زفات للمناسبات تعتبر واحدة من أفضل وأكبر شركات تنظيم المناسبات في الخليج، تأسست عام 2010.
تعتمد الشركة على فريق عمل من المحترفين والمتخصصين، وتهدف إلى تحويل حفل زفاف الأحلام والمناسبات الأخرى إلى واقع ملموس بحيث ترّكز على التخطيط للمفهوم العام والتصميم والتسويق، والتعاقد مع الفنانين، وغيرها.
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