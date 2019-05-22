شاهدوا.. الدكتورة خلود ترد على اتهامها بالتباهي بأعمالها الخيرية

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 02:59 مساءً - رفضت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، اتهامها بتقليد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، نافية في الوقت نفسه وقوع أي خلاف بينها وبين الأخيرة بعد حديثها عن الأجر الذي أعطته لها في حفل الكشف عن نوع توأمها.

وأكدت خلود بشأن اتهامها بتقليد نجوى وارتداء فستان أخضر، نفس لون فستانها في الحفل، أن ذلك حدث بالصدفة ولم يكن مقصودًا، حيث اشترت فستانًا أخضر وبدلة، وعندما وصلت إلى لبنان قررت أن ترتدي الفستان.

وعن حقيقة الخلافات بينهما قالت خلود في تصريحات تلفزيونية: ”أكبر دليل على عدم وجود خلافات، هو أن النجمة اللبنانية وجهت لي دعوة لحضور حفل إطلاق عطرها الجديد، ولم نتحدث في هذا الموضوع تمامًا وكأن شيئًا لم يكن“.

وبشأن الهجوم عليها بسبب إعلانها عن أعمالها الخيرية، قالت: ”ليش لما أسويي حملات خيرية يقولون ما يصير تسويه خير وتقولين.. وإذا ما اتكلمت وسويت في الخفي.. إنتي ماتسوين شي إنتي كل فلوسك في بطنك وماتدفعين حق الفقراء.. وأنا والله العظيم أسويه هادا الشيء لله مو للبشر فأكيد ماراح يهموني“.

وكانت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن هداياها الثمينة التي قدمتها لزوجها الموديل الأردني أمين، بمناسبة عيد ميلاده.

وبعدما كشفت خلود عن هديتها الأولى التي هي عبارة عن سيارة ”فيراري“ حمراء فخمة، أهدت زوجها أيضًا ساعة ثمينة من ماركة عالمية.