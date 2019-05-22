شاهدوا بكاء شيماء سليمان بسبب المخرج دحام الشمري

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 02:59 مساءً - حلت الفنانة شيماء سليمان ضيفة على برنامج سراي من تقديم د.نورة عبدالله المذاع على قناة atv الكويتية وشهدت الحلقة إطراء جميل للفنانة من قبل المخرج دحام الشامري خلال اتصاله على البرنامج قائلا: “اللكنة واللهجة الكويتية سليمة والصوت إحنا محتاجين فويس أوفر (تعليق صوتي) نحتاج أيضا صوت دافي كل المعطيات هادي لقيتها بشيماء حقيقة وراهنت إنو شيماء بتكون نجمة في رمضان هذا… ما خذلتني ولا خذلت الناس” هذه الكلمات الجميلة من قبل المخرج أثرت في شيماء وجعلتها تبكي على الهواء متأثرة بكلماته الراقية.