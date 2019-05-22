شاهدوا حفل إفطار روتانا يجمع نجوم الإعلام والفن في أحد مطاعم الرياض الفاخرة

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 02:59 مساءً - أقامت قناة “روتانا خليجية”، اليوم الثلاثاء، حفل إفطار جمع العديد من نجوم الإعلام والفن السعوديين والعرب، في مطعم “سبازيو” بالرياض

ونشرت روتانا مجموعة من الصور تظهر عددًا من الفنانين والإعلاميين المشاركين في إفطار القناة

وأظهرت الصور حضور الممثلة الخليجية “حياة الفهد”، والفنان الكويتي “محمد المنصور”، وإبراهيم الحربي، وذلك في أجواء رمضانية مبهجة.

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