شاهدوا بلقيس تعترف للمرة الأولى بإدمانها ولا يمكنها التوقف.. والجمهور يساندها

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 02:59 مساءً - اعترفت الفنانة بلقيس فتحي بادمانها على اللبان “العلكة” بطريقتها السلسة وأسلوبها الطريف، وظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على “سناب شات” وهي تمضغ العلكة، وأشارت الى أنها تدمن عليها ولا يمكنها التوقف عن تناولها،

وقلدت النساء اللواتي يأكلن العلكة بطريقة طريفة قائلة: “أحسني من المعلمات”، حيث أكدت بلقيس أنها لا تكتفي بمضغ العلكة بل تصر على إصدار صوتاً بواسطة البالون الذي تفقعه في فمها، وساندها عدد كبير من محبيه الذين أكدوا إدمانهم على ذلك أيضاً .

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع وأكد الغالبية إدمانهم على اللبان أيضا للتسلية وتضييع الوقت، لافتين الى أنها في غاية الصراحة والجمال بتصريحاتها العفوية التي تنشرها وتتفاعل بها مع جمهورها.