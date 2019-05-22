شاهد.. عابد فهد يقلد روبرت دي نيرو

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 02:59 مساءً - نشر الاعلامي مصطفى الاغا مقطع فيديو، عبر حسابه على انستغرام، جمعة بالممثل السوري عابد فهد في احد المناسبات.

وقد علق مصطفى الاغا على اللوك الجديد لـ عابد فهد بالقول “بتعرف عاطي على روبرت دي نيرو؟”.

بدوره قام عابد فهد بتقليد روبرت دي نيرو وقال “دي نيرو انا قلدته بمطعمه في لوس انجلوس بامريكا والغراسين خربطوا فيني”.