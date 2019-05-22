مهمة غريبة لخدم الملكة إليزابيث عند انتعالها أحذيتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحظى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بعدد كبير من الخدم داخل القصر الملكي، ولكل فرد مسئولية خاصة يقوم بهاـ إلا أن هناك مسئولية خاصة لمن يعتني بانتعال الملكة لأحذيتها.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن إليزابيث الثانية صاحبة الـ 93 عاما، لديها حاشية كبيرة، تتولى مهام عديدة، مثل إدارة حسابات الملكة على شبكات التواصل، وفتح الأبواب لها، وتدوين يومياتها، والعناية بخيولها التي تحبها.

Advertisements

وأضافت، أن من أغرب المهام التي يقوم بعض العاملين لديها، هي انتعال أحذية الملكة قبلها، ليتسع الحذاء قليلا ويصبح أكثر راحة، ومساعدتها لاحقا على ارتدائها.

الأمر قد يبدو غريبا بعض الشيء وكأنه ميزة جديدة لملكة بريطانيا، لكن مع معرفة بعض المعلومات قد يتغير الأمر، إذ تنفق الملكة وقتا طويلا من جدول أعمالها اليومي وهي واقفة على قدميها.

وفي مقابلة مع صحيفة “صنداي تايمز” قبل سنوات، قال المصمم ستيورات بارفين: إن أحذية الملكة يجب أن تكون مريحة، فمن غير المسموح أن تشعر الملكة بانزعاج في قدميها أو أن لا تتمكن من المشي خلال مناسبة ملكية بسبب حذاء.. لدى الملكة الحق في الحصول على شخص يساعدها على انتعال أحذيتها.