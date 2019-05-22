كيت ميدلتون مع أولادها في حديقة «العودة للطبيعة».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني ويليام، برفقة عائلتها وهي تلهو في حديقة برية مملوءة بالأشجار، صممتها من أجل معرض تشيلسي للزهور في لندن.

دوقة “كامبريدج” تعاونت تعاونت في تصميم حديقة “العودة للطبيعة” مع فناني تصوير المناظر الطبيعية أندري ديفيز وآدم وايت، وتضم الحديقة أرجوحة من الحبال ومنزل بأعلى شجرة ومجرى مائي ومساقط مياه.

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مكتب زوجة الأمير ويليام، قال: إن كيت من المؤيدين بقوة للمنافع النفسية والجسدية التي تعود على الأطفال والبالغين على السواء من الطبيعة والخروج في الهواء الطلق.

كيت قالت في تصريحات لها لمحطات بث قبيل افتتاح الحديقة: إنها مساحة طبيعية ومثيرة حقا للأطفال والبالغين على السواء ليتشاركوها ويستكشفوها.. أشعر حقا أن للطبيعة والتفاعل في الخارج منافع هائلة على الصحة الجسدية والنفسية خاصة بالنسبة للأطفال الصغار.

جورج وشارلوت ولويس، أطفال كيت وويليام، ظهروا وهم يلعبون بالأرجوحة وعند مخبأ خشبي ويسيرون حفاة الأقدام في جدول ماء، ويظهر لويس، الذي احتفل بعيد ميلاده الأول الشهر الماضي.