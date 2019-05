براد بيت وليوناردو ديكابريو في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شهد العرض الأول لفيلم Once Upon a Time in Hollywood والذى يعرض ضمن مسابقة مهرجان كان السينمائى العريق إقبالا كبيرا، فى حضور أغلب صناع الفيلم.

وخطف نجوم فيلم Once Upon a Time in Hollywood الأنظار خلال العرض العالمى الأول له بمسابقة مهرجان كان السينمائى الدولى مساء اليوم.

وشهد العرض حضور ومارجو روبي بجانب المخرج الكبير كوينتين ترانتينو والذى يقدم تاسع أفلامه وينطلق فى دور العرض العالمية فى 26 من شهر يوليو المقبل.

تقع أحداث الفيلم في ولاية (كاليفورنيا) عام 1969، حيث مقتل الممثلة (شارون تيت) زوجة المخرج (رومان بولانسكي)، بواسطة المجرم (تشارلز مانسون) وأتباعه ورفاقه.

كان المخرج الكبير ترانتينو قد وجه أمس رسالة للصحفيين من حضور مهرجان كان السينمائى فى دورته ال72، طالبهم فيها بعدم الكتابة عن أحداثه بشكل مفصل، وبعدم الإفصاح عن تفاصيل فيلمه الجديد والذى يتم طرحه خلال الأيام المقبلة فى دور العرض العالمية.