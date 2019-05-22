سيلين ديون تعيد مشهد تيتانيك الشهير مع مذيع.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والمطربة الكندية سيلين ديون، قد ارادت أن تعيد تمثيل مشهد تيتانيك الشهير مع الممثل والمذيع جيمس كوردن.

وقدمت هذا المشهد النجمة العالمية كيت وينسليت، مع النجم ليوناردو ديكابريو على متن السفينة عندما وقف خلفها ورفع ذراعيها وكأنهما طائرين يطيران في الهواء، وذلك ضمن برنامج جيمس كوردن Carpool Karaoke.

وينتمي فيلم تيتانيك الشهير لفئة الدراما الرومانسية التاريخية، وهو من إخراج وتأليف جيمس كاميرون، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم ليوناردو ديكابريو، كيت وينسليت، بيل باكستون، بيلى زان، كاثيى بيتس فرانسيس فيشر، جلوريا ستيوارت، بيرنارد هيل، فيكتور جاربر.

والجدير بالذكر أن العمل يتناول كارثة غرق السفينة آر إم إس تايتانك فى أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلسى، و الفيلم من بطولة ليوناردو ديكابريو وكيت وينسليت، وهما شخصان من طبقات اجتماعية مختلفة وقعا فى الحب على متن الرحلة الأولى لتيتانيك عام 1912.