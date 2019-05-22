كاردي بي تلغي حفلاتها الغنائية بسبب عملية جراحية

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
أعلن موقع Tmz الأمريكي عن أن المغنية الأمريكية كاردي بي ألغت حفلها الغنائي الذي كان من المقرر إحيائه يوم الثلاثاء 21 مايو وتم تأجيله لشهر سبتمبر المقبل، بسبب شعورها بالتعب نتيجة خضوعها لعملية تجميل منذ أيام.
وأكد الموقع الأمريكي أن النجمة العالمية البالغة من العمر 27 عاما، لم تتمكن من إحياء الحفل بسبب شكواها من الآثار الجانبية لعملية شفط الدهون وعملية تكبير الثدي، لافتا إلى أن الأطباء طالبوها بالحصول على فترة راحة لكي يستعيد جسدها كامل العافية.
وأشار موفع Tmz إلى أن المغنية الامريكية أخبرت جمهورها خلال حفلها الماضي الذي أقيم مطلع شهر مايو الجاري أن حركتها على المسرح تجعلها تشعر بالتعب كثيرًا.
وعلى جانب أخر، كانت المطربة الأمريكية كاردى بى، قد انضمت لنجمات هوليوود، والذى يرتدون من تصميمات مصمم الأزياء الكويتى يوسف الجسمى، وذلك بعد أن ظهرت، يوم الجمعة 21 فبراير، بفستان من تصميمه فى احدى المناسبات العامة.
وحظي الفستان الذى ارتدته نجمة الراب الأمريكية، على إعجاب الكثير من متابعيها، وذلك بعد ان نشرت صورتها عبر حسابها الشخصى وقامت بمشاركتها مع المصمم الكويتى.
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