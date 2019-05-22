حمادة هلال يتعرض للضرب من أيتن عامر في «ابن اصول»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل (ابن اصول)، للنجم المصري حمادة هلال، حيث حاولت رحمة (رانيا منصور) العودة إلى زوجها حمادة هلال (هشام) مرة أخري بتدليله بعدما أظهرت له وجهاً آخر فى المعاملة وحرصت على أن تكون لطيفة معه طوال الوقت أملاً فى تطليقه لـ ايتن عامر (نعمة).

وبالفعل نجحت محاولات رانيا منصور، إلى حد كبير بعدما ذهب معها للمرة الأولي إلى الطبيب ثم قرر المبيت معها فى غرفتها بعد إنقطاع كبير مما سبب غيرة نعمة وسوزان نجم الدين والدته في المسلسل لأنهما اتفقا معاً على عدم رجوع هشام إلى رحمة مطلقاً.

غيرة صولا ونعمة لم تقف إلى حد الغيظ فقط وإنما قررا ضرب رحمة، وبالفعل استفزوها فى البداية بطرد كلبها من المنزل ثم تشاجرت مع نعمة التي حاولت ضربها بـ (الفاظة) إلا أنها اصطدمت فى وجه هشام بدلاً من رحمة لتنتهي الحلقة عند هذا المشهد.

على جانب آخر تعرض هشام إلى سرقة خزنة محله من جانب أحد أخوته بعدما ضرب شريف (اسلام ابراهيم) ليذهب للمستشفى، كما قام هشام بتشغيل أخو نعمة (احمد كرارة) معه فى المحل.