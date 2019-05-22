نجلاء بدر تبدأ رحلة الانتقام من مصطفى شعبان في «أبو جبل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة الـ ١٦ من مسلسل “أبو جبل”، للنجم المصري مصطفى شعبان، والمذاع عبر قناة OnE، بخروج وجيه “محمود البزاوي” من المستشفى، وتحدث مشادة كلامية بينه وبين ابنه الذي يخبره أنه من بدأ المشكلات مع حسن “مصطفى شعبان” و أشقائه، ولا يوجد داعي لهذه المشكلات ولكن تعده ابنته رحاب “نجلاء بدر” أنها سوف تنتقم من عائلة أبوجبل، وأكدت لوالدها أنها تهتم بأمور الشركة طوال فترة مكثه بالمستشفى.

ومن جانبها تذهب رحاب لتقابل سعد “دياب” زوجها، وتعاتبه لعدم رده على اتصالاتها ويردعليها قائلا، إنه لن يقبل بالوضع القديم، وتطلب منه أن يذهب لزيارة والدها بعد خروجه من المستشفى، ويحاول أن يحسن العلاقات بعد تصرف حسن الأخير معه ويوافق ويذهب معها.

بينما تذهب انتصار “مريم حسن” للبنك، وهناك يعرض عليها أحد العاملين بالبنك أن يساعدها على الاستثمار في أموالها بنسبة أرباح ٣٠ ٪، وتعده أنها سوف تفكر في الموضَوع ثم تطلب من والدتها أن تذهب للشيخ لفك السحر الذي قامت بعمله للإيقاع بسعد “دياب” .

ويشارك في بطولة مسلسل “أبوجبل” مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، محمود البزاوي، عائشة بن أحمد، سناء شافع.