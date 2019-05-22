وفاة شقيقة الفنانة نيرمين محسن الوحيدة عن عمر 28 عاما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة السعودية نيرمين محسن متابعيها بخبر مفجع، وهو وفاة شقيقتها الوحيدة عن عمر يناهز 28 عاماً، وطلبت منهم الدعاء لها الرحمة والمغفرة.

نيرمين فاجأت متابعيها، وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أختي وشقيقتي الوحيدة أريج الزهراني عن عمر 28 سنة، لله ما اعطى ولله ما أخذ ولله الحمد على كل حال، اختارك الله وانتقلتي إلى جواره في هذه الأيام الفضيلة المباركة,, أحتسب فقدك يا فقيدة.. روحي عند الله».

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الفنانة الشابة كشفت عن سبب وفاة شقيقتها بتعليق كتبت فيه: «أدعولها كثير فقيدة روحي أختي وشقيقتي الوحيدة أريج الزهراني عن عمر 28 عام اثر جلطة دماغية الله يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنه ويعوّض شبابها الجنة ‏نسألكم الدعاء»، حيث تلقت نيرمين تعازي متابعيها متمنيين لشقيقتها الرحمة والغفران، وللفنانة وأسرتها الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.

يُذكر أن نيرمين محسن تشارك في المارثون الرمضاني الجاري بمسلسل «العاصوف» المعروض عبر شاشة mbc، والعمل مأخوذ من رواية الكاتب السعودي الراحل عبدالرحمن الوابلي «بيوت من تراب»، ومن إخراج السوري المثنى صبح.