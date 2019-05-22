مساعد أجيري يفسر لـ"العين الرياضية" اختيارات قائمة منتخب مصر

أعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن القائمة الأولية للفراعنة التي تستعد لخوض غمار كأس الأمم الأفريقية 2019.

وشهدت القائمة جدلا واسعا بعد استبعاد عدة لاعبين على رأسهم عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك ورمضان صبحي جناح الأهلي ومحمد عواد حارس الإسماعيلي، بينما شهدت القائمة عودة عبدالله السعيد لاعب بيراميدز ووليد سليمان نجم النادي الأهلي بعد غياب لفترة كبيرة.

الإسباني تيتو جارسيا، المدرب المساعد لخافيير أجيري في المنتخب المصري، فسر في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية" اختيارات الجهاز الفني: "عبدالله جمعة لاعب مميز وموهوب للغاية، لكن لنا احتياجات فنية، ونختار من مجموعة كبيرة.. وقد وجدنا في أحمد أبوالفتوح لاعب سموحة ما نريده، وشارك معنا في مباراة نيجيريا الودية، وظهر بمستوى طيب".





وأضاف جارسيا: "نعلم مدى مطالبة الجمهور بلاعبين لم نضمهم إلى القائمة مثل عبدالله جمعة ورمضان صبحي وكهربا، وجميعهم لاعبون أكفاء، لكن في النهاية علينا اختيار مجموعة محددة".

وتابع مدرب منتخب مصر: "وبشأن رمضان صبحي فإنه لا توجد أي خلافات شخصية مع اللاعب كما يشاع، فقط وجهة نظر فنية.. لقد منحنا العديد من اللاعبين الفرص خلال الفترة الماضية، ومن أندية مختلفة مثل الاتحاد السكندري وطلائع الجيش وغيرهما".

وواصل تيتو جارسيا: "حزين جدا لغياب محمد محمود لاعب الأهلي الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي، كان سيصبح أحد نجوم البطولة لولا تلك الإصابة.. ونتمنى عودته سريعًا".





وأوضح المدرب المساعد: "اخترنا القائمة الأنسب لنا فنيا استعدادا للمنافسة على لقب كأس أفريقيا على أرضنا ووسط جمهورنا، والاختيارات جاءت بعد دراسة شديدة".



Advertisements

النني لا يقل أهمية عن صلاح

وبشأن اللاعبين العائدين بعد غياب قال جارسيا: "وليد سليمان لاعب الأهلي مهم للغاية لنا.. نعرف أنه عائد من إصابة استمرت 3 شهور، لكنه الآن جاهز، وسيمثل إضافة قوية لنا".

وأضاف: "بالنسبة لعبدالله السعيد منذ أن جاء للدوري المصري في يناير/كانون الثاني وهو الأفضل، ويقدم مستويات مدهشة، ونشعر بدوره القيادي في الملعب.. نحتاجه بشدة هو ووليد معنا خلال الفترة المقبلة".

وعن اختيار محمد النني المحترف في أرسنال الإنجليزي رغم غيابه عن المشاركة مع فريقه قال مدرب منتخب مصر: "النني لاعب مهم جدا لنا، ويلعب في فريق من أكبر الفرق في العالم.. كنا نتمنى مشاركته بشكل أكبر، لكنه يبقى قيمة كبيرة في نظرنا، ولا تقل قيمته عن محمد صلاح داخل المنتخب".





يذكر أن قائمة منتخب مصر جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش (الزمالك)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبوجبل (سموحة)

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح (سموحة)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، محمود حمدي الونش (الزمالك)، أيمن أشرف (الأهلي)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي)، علي غزال (فيرينسي البرتغالي)

الوسط: نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، وليد سليمان (الأهلي)، عبدالله السعيد (بيراميدز)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، طارق حامد (الزمالك)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، أحمد علي كامل (المقاولون العرب)، مروان محسن (الأهلي)، أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي).



