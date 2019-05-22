بالصور.. 7 دقائق من التصفيق لفيلم تارانتينو الجديد في "كان"

استقبال حار لليوناردو دي كابريو في "كان"

شهد مهرجان كان السينمائي استقبالا حارا لبطلي فيلم "وانس آبن ايه تايم.. إن هوليوود" براد بيت وليوناردو دي كابريو الذي أخرجه كوينتن تارانتينو الجديد، إذ صفق الحضور للفيلم لمدة 7 دقائق بعد العرض الأول.

ويؤدي دي كابريو في الفيلم دور ممثل أفلام ويسترن تلفزيونية، فيما يؤدي براد بيت الشخص الذي يحل مكانه في المشاهد الخطرة.





وتدور أحداث الفيلم في لوس أنجلوس عام 1969 في خضم حركة الهيبي، وهما يسعيان إلى تحقيق الشهرة ويقيمان بجوار الممثلة شارون تايت (مارجو روبي) ويلتقيان نجوما آخرين من أمثال بروس لي وستيف ماكوين.

ووقف النجمان فترة طويلة لالتقاط الصور معهم وتوقيع الإهداءات، وقبل صعود سلالم المهرجان الشهيرة، تحدث النجمان عن المخرج الذي جمعهما للمرة الأولى، إلى جانب مارجو روبي على السجادة الحمراء.





وقال دي كابريو (44 عاما): "كوينتن هو من آخر المخرجين الذين ينخرطون في تقليد السينما العريق"، فيما أكد براد بيت (55 عاما): "فيلمه رسالة حب إلى هوليوود ولوس أنجليس والسينما".

وأشاد تارانتينو بمهرجان كان الذي أطلق مسيرته ومنحه السعفة الذهبية قبل 25 عاما عن "بالب فيكشن".

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وأكد: "مهرجان كان غيّر حياتي.. أتيت مع (ريزيرفوار دوجز) (1992) كسينمائي مستقل وجلت بعدها العالم".

وصفق الحضور للفيلم لمدة 7 دقائق وهو أمر لا بأس به لكنه ليس استثنائيا في المهرجان كان، وتأثر براد بيت واغرورقت عيناه بالدموع على هذا الاستقبال.

وأتت تعليقات النقاد الأولى إيجابية، فقد غرد جو اوتيشي من مجلة "ديدلاين": "هو الفيلم الذي ولد كوينتن تارانتينو لإنجازه"، معتبرا أن "الفيلم لا يقاوم" و"مضحك".





وقال جوردان رويمي من مجلة "ذي بلايليست" المتخصصة: "هو أكثر أفلام تارانتينو خصوصية"، ورأى صحفي من "جارديان" البريطانية أن الفيلم "رائع".

وقبل بدء عرض الفيلم، طلب المندوب العام للمهرجان تييري فريمو من الحضور صراحة ألا يكشف عن حبكة الفيلم مؤكدا النداء الذي أطلقه تارانتينو بنفسه عشية ذلك، إلا أن بعض النقاد تجاهلوا هذه التعليمات مع انتهاء العرض المخصص للصحفيين.

ويعرض الفيلم في دور العرض بدءا من هذا الصيف وهو مرتقب، فتارانتينو يجذب الجمهور العريض وعشاق سينما المؤلف على حد سواء، فضلا عن أنه يجمع في فيلمه الأخير اثنين من كبار النجوم العالميين.

وفي حال فوزه بالسعفة الذهبية، السبت، سينضم تارانتينو إلى نادٍ ضيق جدا للفائزين بالجائزة مرتين إلى جانب بيله أوجست وفرنسيس فورد كوبولا ولوك وجان بيار داردين ومايكل هانيكه وشوهي إيمامورا وإمير كوستوريتسا وكين لوتش المشارك في المسابقة الرسمية هذه السنة.